KAZADAN KISA SÜRE ÖNCE YAKIT ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin öldüğü otomobilin, kazadan kısa süre önce bir istasyondan yakıt alırken görüntüleri ortaya çıktı. Bu anlara ait güvenlik kamerası görüntüsünde, Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil Balıklıçeşme kavşağına yakın mesafede yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giriyor. İstasyondaki pompanın önüne yanaşan Birkan Gugul, otomobilden inerek görevliye para veriyor ve ardından da yeniden otomobile biniyor. Görevli ise otomobile yakıt dolduruyor. Bu sırada otomobilin sol arka kapısının açıldığı görülüyor.

Yakıt alan otomobil istasyondan çıkıp, Balıklıçeşme kavşağını da geçtikten bir kaç kilometre uzaklıkta başka bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a çarpıyor.