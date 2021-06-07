OTOMOBİLİN DİREĞE ÇARPMASI SONUCU 3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

ÇORUM'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpan otomobilde 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ÇORUM'da kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpan otomobilde 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm Sağlam (19) idaresindeki 19 TS 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde yer alan beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sağlam ve yanındaki Elanur Şahbaz (14) ile akrabası Sena Şahbaz (14), Zeynep Gökçe (11) yaralandı. Kazayı görüp yaralıların ilk yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde; hızla ilerleyen otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, çıktığı kaldırımda beton direğe çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı