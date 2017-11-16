3. Türk Filmleri Haftası - Bakü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası, yönetmen Caner Erzincan'ın "Yeni Dünya" filminin gösterimi ile başladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Filmleri Haftası, yönetmen Caner Erzincan'ın "Yeni Dünya" filminin gösterimi ile başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yerli Düşünce Derneğinin düzenlediği haftanın açılışına, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Topçu etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Azerbaycan ve Türkiye'nin ikiz kardeş olduğunu belirten Topçu, siyasi ilişkilerin de cumhurbaşkanları Erdoğan ve İlham Aliyev sayesinde çok iyi düzeyde olduğunu ifade etti.
Topçu, "Bakü'nün eline diken batsa Ankara bunu yüreğinde hisseder. Türkiye'nin eline diken batsa Bakü bunu yüreğinde hisseder. Kardeşliğimiz daha da pekişmelidir. Kardeşliğimiz pekiştikçe, Bakü ve Ankara iri oldukça Türk ve İslam dünyası daha diri olacaktır. Bu film haftası da kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.
Garayev, film haftasının Türk sinemasını seven Azerbaycanlılar için büyük hediye olduğunu söyledi.
"İki devlet, bir millet" anlayışının iki ülkenin her konuda birlik içerisinde olmasının temelini oluşturduğunu belirten Garayev, "Türkiye'nin her konuda Azerbaycan'ın yanında olduğunu biliyoruz. İki ülke olarak çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler kültürlerimizin birbirini daha iyi tanıtmasına büyük katkı sağlayacak." dedi.
Büyükelçi Özoral, soyu, kökü ve kültürü aynı olan Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkilerini daha da geliştirmesi için hala alınması gereken çok mesafe olduğunu, film haftası gibi etkinliklerin iki ülke insanlarının birbirine daha da yakınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu ise Azerbaycanlıların Türk filmlerini çok sevdiğini, bu yıl düzenledikleri film haftasına ilginin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu vurguladı.
Sanat Koordinatörü Öner Kılıç, film haftaları düzenleyerek sadece film göstermeyi amaçlamadıklarını, kardeş ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımasına katkı sunmak istediklerini belirtti.
20 Kasım'a kadar devam edecek film haftası boyunca Bakülüler "Yeni Dünya"nın yanı sıra Bilal Babaoğlu'nun "Aşık", Sinan Sertel'in "Bir Gün Bir Çocuk", Alper Çağlar'ın "Dağ II" ve Emre Konuk'un "Çırak" filmlerini ücretsiz izleyebilecek.
Seanslar sonrasında yapımcı, yönetmen ve oyuncular izleyiciler ile söyleşiler gerçekleştirecek. Hafta kapsamında yönetmen ve oyuncular, Bakü Devlet Üniversitesi ile Medeniyet ve İncesenet Üniversitesinde düzenlenecek söyleşilere katılacak.