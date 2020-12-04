3 te 3 programı yarışmacısı Emircan tarih bilgisi ile sunucuyu ve jüriyi şaşırttı! 3 te 3 yarışma programı izle! 3 te 3 programı yarışmacısı kimdir?
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3 te 3 programı yarışmacısı Emircan tarih bilgisi ile sunucuyu ve jüriyi şaşırttı! 3 te 3 yarışma programı izle! 3 te 3 programı yarışmacısı kimdir?

04.12.2020 01:04 | Son Güncelleme: 04.12.2020 01:07
3 te 3 programı yarışmacısı Emircan tarih bilgisi ile sunucuyu ve jüriyi şaşırttı! 3 te 3 yarışma programı izle! 3 te 3 programı yarışmacısı kimdir?

3 te 3 programı yarışmacısı tarih bilgisi ile sunucuyu ve jüriyi şaşırttı! 3 te 3 yarışma programı izle! 3 te 3 programı yarışmacısı kimdir? 3 te 3 izle!

Pelin Çift'in sunumu ile ekrana gelen 3 te 3 yarışma programında yarışmacı tarih bilgisi ile sunucuyu ve jüriyi şaşırttı! 3 te 3 yarışma programı izle! 3 te 3 programı yarışmacısıkimdir?

3 TE 3 YARIŞMA PROGMANI NE ZAMAN?

İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen 3'te 3 isimli tarih bilgi yarışmasının daha önceden her Salı akşamı 22.15 ve her Perşembe akşamı 20.00 ola yayın günü ve saatleri her Salı günü 22.30 ve her Perşembe günü 23.15 olarak değişikliğe uğratıldı.

3 TE 3 PROGRAM YARIŞMACISIKİMDİR?

Üniversite 1. sınıf öğrencisi olan yarışmacı Emircan 150.00 TL kazandı. Akademisyen olmak üniversitesi öğrencisi bilgisi ile sunucuyu bile şaşırttı.

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