Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
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Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ek kararları açıkladı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçilecek. Eğitimde de 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği kritik Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Artan vaka ve vefat sayılarının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınacak yeni tedbirlerin duyurulduğu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili de konuştu.

8 VE 12. SINIFLAR İLE OKUL ÖNCESİ DIŞINDA TÜM KADEMELER YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇTİ

Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili de "Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir."

YENİ TEDBİRLER

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Kafe, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
  • Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecek.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Uygulama yarın akşam saati ile başlayacak.
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Abdullah Karlidag
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:09:11. #1.14#
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