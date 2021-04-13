Artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan ek kararları açıkladı. Buna göre Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçilecek. Eğitimde de 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor.