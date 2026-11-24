Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin öğrencilerinin hayatında bıraktığı izlerin yıllar boyunca devam ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin hizmeti, görev yaptıkları yıllarla sınırlı kalmaz; yetiştirdikleri nesiller aracılığıyla yaşamaya devam eder" dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Öğretmenler Günü mesajında eğitimcilerin öğrencilerin kişisel gelişimindeki rolüne değindi. Her insanın hayatında unutamadığı bir öğretmeni olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, öğretmenlerin kimi zaman bir sözleriyle, kimi zaman gösterdikleri yol veya duydukları güvenle öğrencilerinin gelecekteki kararlarını etkilediğini belirtti.

Öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde bir sorumluluk taşıdığını kaydeden Hacıbektaşoğlu, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı hayata hazırlarken onlara bilgi kazandırmakla birlikte düşünmeyi, sorgulamayı, doğru kararlar vermeyi ve sorumluluk almayı da öğretirler. Her öğrencinin farklı bir yeteneği, farklı bir hayali olduğunu bilerek gösterdikleri sabır ve verdikleri emek, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin en önemli dayanaklarındandır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin emeklerinin karşılığının bazen yıllar sonra öğrencilerinin başarılarında görüldüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevlerini sürdüren ve emekliye ayrılmış öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı