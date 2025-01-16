Zonguldak'taki Trafik Kazasına İlişkin Mahkeme Keşfi Yapıldı

Kamyonun çarptığı taksi yayaların arasına dalmıştı: Mahkeme keşfi yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin mahkeme keşfi yapıldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü Sedat Ç., geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirildi.

Geçen yıl Bağlık Mahallesi'nde yaşanan olayda Sedat Ç.'nin kullandığı 67 ACV 533 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu, Emirhan P.'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı ticari taksiye çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptı ve ardından dere yatağına devrildi. Kazada Zehra Yolaçan hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Bugün Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen mahkeme keşfi kapsamında, tutuklu bulunan kamyon sürücüsü Sedat Ç. elleri kelepçeli şekilde jandarma eşliğinde olay yerine getirildi. Keşif sırasında kazanın oluş biçimi ve olay anına dair incelemeler yapıldı. Sedat Ç., yaşanan olayı anlatırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Taksi sürücüsü Emirhan P. de olay yerine gelerek Sedat Ç. ile birlikte keşfe katılarak ifade verdi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan iki kez hakim karşısına çıkan Sedat Ç., keşif işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.