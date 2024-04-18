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Zonguldak'ta yasadışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde, silah ve fişek ele geçirildi.

Zonguldak'ta yasadışı silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan 3 şüpheliye yönelik olarak projeli dosya çalışması başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ticareti yapan 3 ve silah aldığı değerlendirilen 3 olmak üzere toplam 6 şüpheli tespit edildi.

Dün sabah 07.00 itibariyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 6 şüpheliye ait ikamet, işyerleri ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan Z.A.(50), Ö.K.(40) ve O.T.(48) isimli şahıslardan toplamda 1 adet sarılı vaziyette esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca ve 23 adet 9x19 milimetrelik fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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