Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü katıldı. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı.
Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı