Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde ve Silah Ele Geçirildi
Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 53 kök kenevir ve 1597 gram esrar gibi yasa dışı maddelerle birlikte ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Çaycuma ilçesinde, adli makamların verdiği arama kararı doğrultusunda bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 53 kök kenevir bitkisi, 6 kök skunk bitkisi, 1597 gram kubar esrar, 45 gram toz esrar, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 2 adet muşta ele geçirildi.
Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği ve 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirilen diğer malzemeler arasında yer aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - ZONGULDAK