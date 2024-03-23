Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, jandarma kamerasınca saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir şüpheliye ait evde ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon anı saniye saniye kaydedilirken bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK