Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, jandarma kamerasınca saniye saniye kaydedilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde bir şüpheliye ait evde ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon anı saniye saniye kaydedilirken bir kilo 799 gram kubar esrar, 21 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 79 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Zonguldak Jandarma Kenevir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title