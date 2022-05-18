Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı - Haberler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltında alındı, operasyonda 65 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ortaklaşa izinsiz kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İ.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin bahçesine ektiği 65 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına "uyuşturucu maddelerin murakabesi" kanuna aykırılık suçundan işlem yapılan İ.Ö. adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa