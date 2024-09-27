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Zonguldak'ta Usulsüz Rapor Düzenleme Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta Usulsüz Rapor Düzenleme Operasyonu: 3 Tutuklama
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Zonguldak'ta düzenlenen 'Kuyu 28' operasyonunda, devlet hastanesinden 129 kişiye usulsüz rapor düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta devlet hastanesinden 129 kişiye usulsüz şekilde rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kuyu 28" operasyonu kapsamında Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Rüşvet" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında İstanbul'da doktor olduğu öğrenilen N.T., eczane çalışanı ve muhtar olduğu öğrenilen Ö.K., kendisini hemşire olarak tanıtan İ.Ç., Düzce İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenilen O.S. ile E.G., N.Ç., M.Y. polis ekipleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürerken yapılan incelemelerde, Karadeniz Ereğli ilçesinin yanı sıra Düzce ve İstanbul'un gibi farklı şehirlerden 129 kişi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden usulsüz bir şekilde rapor alındığı tespit edildi. Haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüphelilerden İ.Ç, N.T. ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ç., M.Y., O.S. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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