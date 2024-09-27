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Zonguldak'ta Usulsüz Rapor Düzenleme Operasyonu

Zonguldak'ta Usulsüz Rapor Düzenleme Operasyonu
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Zonguldak'ta devlet hastanesinden 129 kişiye usulsüz rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın duyurduğu operasyonla adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Zonguldak'ta devlet hastanesinden 129 kişiye usülsüz şekilde rapor düzenleyerek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu "Kuyu 28" operasyonu kapsamında Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Rüşvet" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi. Aralarında Düzce'de doktor olduğu öğrenilen N.T., eczane çalışanı ve muhtar olduğu öğrenilen Ö.K., kendisini hemşire olarak tanıtan İ.Ç., Düzce İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenilen O.S. ile E.G., N.Ç., M.Y. polis ekipleri eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürerken yapılan incelemelerde, Karadeniz Ereğli ilçesinin yanı sıra Düzce ve İstanbul'un gibi farklı şehirlerden 129 kişi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden usülsüz bir şekilde rapor alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin haksız kazanç; rapor alanların ise belge elde ettiği öne sürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Dolandırıcılık zonguldak Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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