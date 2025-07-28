Zonguldak'ta Trafik Kazası: Yaya Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Yaya Yaralandı
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Çaycuma ilçesinde manevra yapan bir otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına müdahalede bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, manevra yapan bir otomobil yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çaycuma ilçesi Yenimahalle Atatürk Bulvarı üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B. idaresindeki 67 AC 958 plakalı Fiat marka otomobil, bulvar üzerinden istasyon yönüne seyir halindeyken, başka araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen Ö.Ç. isimli yayaya çarpan otomobil, daha sonra yol ortasındaki çiçek saksılarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın bir süre hareketsiz kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının sağlık durumuna ilişkin net bilgi henüz paylaşılmadı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen ve plakası öğrenilemeyen diğer araç ise olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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