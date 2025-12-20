Haberler

Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı

Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı
Çaycuma'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı taklalar atarak durdu. Sürücü hafif yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Gökçeler-Sefercik kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil taklalar atarak durabildi. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Çaycuma-Filyos kara yolunun Gökçeler ile Sefercik arasında meydana geldi. İddialara göre Çaycuma'dan Filyos istikametine seyir halinde olduğu öğrenilen R.Y.'nin idaresindeki 67 VF 263 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak taklalar atmaya başladı. Ters şekilde durabilen araçtaki sürücüsü R.Y.'nin kazadan hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kazanın meydana gelmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

