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Zonguldak'ta trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Alaplı yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Alaplı yolu istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Emirhan A. idaresindeki hafif ticari araç yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza sonucunda araç sürücüsü Emirhan A. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrasında Emirhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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