Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Çocuk Yaralandı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: Bir Çocuk Yaralandı
Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan araç, yoldan çıkarak bir evin boşluğuna düştü. Kazada 12 yaşındaki bir çocuk yaralanırken, sürücü ve kızı hafif yaralarla kurtuldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan araç yoldan çıkarak evin boşluğuna düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çay Mahallesi Maltepe Caddesi'nde meydana geldi. Mithat Gülşen Caddesi'ndeki tali yolda seyreden G.A. idaresindeki 67 AK 796 plakalı otomobil, ana yola çıktığı esnada hastane yönüne giden H.D. yönetimindeki 67 ZS 666 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 67 AK 796 plakalı otomobil, başka araçlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir evin boşluğuna düştü. Araçta bulunan sürücü G.A., kızı İ.A. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 12 yaşındaki oğlu K.A.A. yaralandı. İhbarla olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoldan çıkıp boşluğa düşen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
