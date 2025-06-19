Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, dönüş yapmak isteyen bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki araçlara ve bir marketin duvarına vurdu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Ankara istikametinden Zonguldak yönüne seyir halinde olan Hamza D. (38) idaresindeki 67 AEY 447 plakalı araç, Kaypaklar mevkiinde dönüş yapmak isteyen Celalettin T. (82) yönetimindeki Hyundai marka 67 NY 028 plakalı otomobille çarpıştı. Hamza D.'nin kullandığı araç kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarpıp bir marketin duvarına vurarak durdu. Kazanın etkisiyle Celalettin T. kullandığı araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaşlı sürücü Celalettin T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olarak kurtulan Celalettin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada Celalettin T. ve araçta yolcu olarak bulunan Hatice D. (41) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Pınar D. (30) ve T.D. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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