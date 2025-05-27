Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı
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Zonguldak-Kilimli yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak-Kilimli yolunda kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri çıkışında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Kilimli yolu üzerindeki Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin 2. tünel çıkışındaki kavşakta yaşandı. İddialara göre M.C.K. yönetimindeki 10 KY 387 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada sürücü M.C.K., M.G., M. G. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ile AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - 3.Sayfa
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