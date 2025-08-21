Zonguldak'ta Trafik Ekiplerinden Uygulama
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirerek emniyet kemeri, muayene ve sigorta durumlarını kontrol etti. Eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa