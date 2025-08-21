Zonguldak'ta Trafik Ekiplerinden Uygulama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesi'nde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirerek emniyet kemeri, muayene ve sigorta durumlarını kontrol etti. Eksiklik tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurarak fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri, muayene ve sigorta sorgulaması yaptı. Uygulamada eksiklik tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

