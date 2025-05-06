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Zonguldak'ta Tırın Lastiği Patladı

Zonguldak'ta Tırın Lastiği Patladı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki bir tırın lastiği patladı. Olay anı, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Patlama sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir tırın lastiği aniden patladı. Patlama anı, aynı güzergahtan geçen başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın sağ arka lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında lastik parçaları çevreye saçılırken, yolun sağ şeridinde başka bir aracın bulunmaması faciayı önledi.

Araç kamerası görüntülerinde, patlayan lastiğin ardından tırın kısa süreli savrulduğu, ancak sürücünün aracı kontrol altına alarak yolun sağına yanaştığı görülüyor. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sürücüler kısa süreli panik yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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