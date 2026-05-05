Kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: Kaza anı kamerada

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D100 Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kdz. Ereğli'den Alaplı yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 14 EV 004 plakalı tır, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda ani fren yapınca kontrolden çıktı. Tır, kırmızı ışıkta bekleyen A.D. idaresindeki 67 AGD 117 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan M.Y. yönetimindeki 68 ABG 607 plakalı araca, o da E.K. idaresindeki 14 ACH 533 plakalı araca çarptı. Savrulan tır, refüje çıkarak karşı yolda durabildi. Çarpma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada can kaybı ve ciddi yaralanma yaşanmadığı, araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Alaplı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine yağışlı havalarda takip mesafesine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
