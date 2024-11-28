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Zonguldak'ta Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta Tırın Çarptığı Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
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Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İbrahim Poyraz, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta tırın altında kalan İbrahim Poyraz ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay çevre yolunda meydana geldi. D750 kara yolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Poyraz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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