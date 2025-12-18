Çaycuma'da kontrolden çıkan tır devrildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi. Kazada sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Filyos kara yolunun Çömlekçi köyünde meydana geldi. S.A. idaresindeki 67 AEA 640 plakalı tır, seyir halinde gittiği esnada kontrolü kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kaza sonrası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK