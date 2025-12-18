Haberler

Çaycuma'da kontrolden çıkan tır devrildi

Çaycuma'da kontrolden çıkan tır devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde kontrolünü kaybeden tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde trafik akışı durduruldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi. Kazada sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Filyos kara yolunun Çömlekçi köyünde meydana geldi. S.A. idaresindeki 67 AEA 640 plakalı tır, seyir halinde gittiği esnada kontrolü kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kaza sonrası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular için son gün

Milyonları ev sahibi yapacak projede başvurular için son gün
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Teknik direktör "Gelsin" dedi! Icardi'ye sürpriz talip
Kenan Yıldız, Juventus'ta kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi

Kenan'a büyük onur
title