Zonguldak'ta Ters Yöne Giren Otomobil Kaza Yaptı

Zonguldak'ta Ters Yöne Giren Otomobil Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ters yöne girerek karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki otomobil ters yöne girerek, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Kaza, ilçe merkezinde Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç. idaresindeki 34 FDZ 271 plakalı otomobil, sahil yol üzerinde ters yönde ilerlediği sırada, Alaplı İlçesinden Akçakoca istikametine giden sürücü N.Ş idaresindeki 34 CYG 669 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.Ç hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

"Dışlandım" diyen yıldız futbolcu denize atlayıp ülkeden kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.