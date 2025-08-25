Zonguldak'ta Ters Yöne Giren Otomobil Kaza Yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki otomobil ters yöne girerek, karşı yönden gelen araç ile çarpıştı.

Kaza, ilçe merkezinde Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ç. idaresindeki 34 FDZ 271 plakalı otomobil, sahil yol üzerinde ters yönde ilerlediği sırada, Alaplı İlçesinden Akçakoca istikametine giden sürücü N.Ş idaresindeki 34 CYG 669 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.Ç hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK