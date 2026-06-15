Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekiplerince yasa dışı sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında THKP-C, Dev-Yol ve Devrimci Hareket örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.O. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., S.D. ve B.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı