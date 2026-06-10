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Takla atan araç hurda yığınına döndü: 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Takla atan araç hurda yığınına döndü: 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
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Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Park halindeki iki araca çarpan kazada 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin taklalar atarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Karaelmas Mahallesi mevkisinde bulunan Teoman Duralı Tünelleri çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. yönetimindeki 67 ABP 922 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, taklalar atarak orta refüjü aştı ve karşı şeride geçerek durabildi. Bu sırada park halindeki iki araca da çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine yoğun şekilde sağlık, polis ve AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yola savrulduğu öne sürülen ağır yaralı sürücü S.S., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından, adeta demir yığınına dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından tünel çıkışındaki trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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