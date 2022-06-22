Zonguldak'ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta şüpheli paket caddeyi kapattırdı

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde çöp kutusunu üstüne bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde çöp kutusunu üstüne bırakılan çanta ekipleri harekete geçirdi. Yaya ve araç trafiğine kapanan caddesi bomba köpeği Şila'nın arama yapması sonra çantanın boş olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi çöp kutusunun üzerine çanta bıraktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çantanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığından destek istendi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı bomba arama köpeği, 'Şila' getirildi. Şila isimli köpek çantayı aradı. Çantanın boş olduğu ortaya çıkmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.

Yaklaşık 1 saat kapalı kalan Gazipaşa Caddesi araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Gazipaşa Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title