Devrek'te dehşet anları kamerada: Tüfekle iş yerine kurşun yağdırdı

Devrek'te dehşet anları kamerada: Tüfekle iş yerine kurşun yağdırdı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, Devrek ilçesinde çorbacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre çorbacı ile tekel bayisi işleten şahıs arasında bir süredir devam eden husumet yeniden alevlendi.

Olay günü, eşinin yanında kendisine küfür edildiğini öne süren tekel işletmecisi O.E., alkollü olduğu iddiasıyla çorbacının bulunduğu iş yerine geldi. Yanında getirdiği tüfekle iş yerine defalarca ateş açan şahsın saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
