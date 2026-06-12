Haberler

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Arkadaşlarıyla şelaleye giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla girdiği şelalede kaybolan 21 yaşındaki İsmail Eseroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte girdiği şelalede kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alimler Mahallesi'ndeki Kantar Şelalesi'ne giden İsmail Eseroğlu (21) ve arkadaşları O.K., A.C. ve M.K, saat 15.30 sularında suya girdi. Eseroğlu'nun bir süre suda çırpındıktan sonra kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları neticesinde Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Eseroğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 500 metrelik yamaçtan vatandaşların da desteğiyle yola taşındı.

Gencin cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı

Dünyayı hızla saran salgında korkulan oldu
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Hababam Sınıfı'nın efsane binası bankacıların yeni genel merkezi oluyor

Yeşilçam'ın unutulmaz okulu el değiştirdi: Paranın patronları aldı