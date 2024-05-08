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Zonguldak'ta Sanayi Sitesinde Araç Yangını

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesi sanayi sitesinde meydana gelen araç yangınında ekipler müdahale etti. Kamyonetin motor kısmından çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi sanayi sitesinde meydana gelen araç yangını ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre yangın Kozlu ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetin motor kısmından çıktığı iddia edilen yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler kamyonete soğutma çalışması yaparak alevler büyümeden kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak İtfaiye Kozlu Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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