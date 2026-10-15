Zonguldak’ta sağanak yolları göle çevirdi: Metrekareye 80 kilogram yağış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından ilçede sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, aralıksız devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken araçlar su içerisinde kaldı. Yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı ekipler mazgal açma ve derelerin ağzında temizlik çalışması yaparak suyu tahliye etmeye çalışıyor. Uğur Mumcu Caddesi'nde de yağmur suları ana yolu kapladı. Güzergahı kullanmak isteyen bir otomobil sürücüsü suyun içerisinde mahsur kaldı. Polis ve zabıta ekipleri devriye gezerek bazı yolları geçici olarak ulaşıma kapattı.

Yaklaşık 80 kilogram yağışın düştüğü ilçede araçlar ilerlemekte zorluk yaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı