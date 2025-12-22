Haberler

Zonguldak'ta 7 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı ve birçok aranan şahıs yakalandı. Emniyet ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve umuma açık yerler dahil birçok alanda kapsamlı kontrol gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta ekiplerce yapılan denetimlerde 7 ruhsatız maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan denetimlerde, haklarında hapis cezası bulunan 23 kişi ile ifadeye yönelik aranan 36 kişi olmak üzere toplam 59 aranan şahıs yakalandı. Hapis cezasına göre yakalananların 17'sinin 0-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 5'inin ise 10 yıl ve üzeri cezası bulunduğu bildirildi.

Okul ve çevrelerine yönelik denetimler kapsamında 1.622 kişi sorgulanırken, 240 okul, 37 metruk bina, 225 umuma açık yer ve 205 servis aracı kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise 631 uygulama gerçekleştirilirken, 7 bin 382 araç ve 4 bin 411 kişi denetlendi.

Maden ocaklarına yönelik denetimlerde 30 kontrol yapılırken, 5 ihbar değerlendirildi. Denetimler sonucunda 7 ruhsatsız maden ocağı, 60 metre ray ve 2 vinç ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2,26 gram metamfetamin, 28,38 gram sentetik kannabinoid, 20,87 gram esrar, 7 gram kannabinoid hammaddesi, 14 gram tütün ile 1 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Silah ve mühimmat denetimlerinde ise 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ile 2 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 2 uygulamada 35 kişi sorgulanırken, bunlardan 26'sının yabancı uyruklu olduğu belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
