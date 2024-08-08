Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçinin cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan Ayhan Yılmaz (54) isimli işçi göçükte toprak altında kaldı. Yılmaz için AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ve diğer ekipler kurtarma çalışması başlattı. Bulunduğu yerde sıkıştığı öğrenilen Yılmaz'ın cansız bedeni, 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkartıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kamil Arslan, ocakta hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ayhan Yılmaz'ın yaklaşık 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğunu ve maden ocaklarında çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ayhan Yılmaz'ın cenazesinin Bartın'ın Eymürler köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu ileri sürülen ve gözaltına alınan T.K. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK