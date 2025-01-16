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Zonguldak'ta PTT Çalışanının Hastalığı Endişe Yarattı
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Zonguldak'ta mesaiye gelmeyen PTT çalışanı Ebru G.'nin çalışma arkadaşları tarafından hayatından endişe edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Ebru G.'nin hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Zonguldak'ta mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları tarafından hayatından endişe edilen PTT çalışanının hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Olay Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi'nde PTT'ye ait lojmanda meydana geldi. Sabah mesai saatinde işe gelmeyen Ebru G.'ye ulaşamayan mesai arkadaşları, ikamet ettiği lojmana geldi. Ancak kapıyı açmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin araştırması sonucu Ebru G.'nın dün akşam saatlerinde hastalanarak hastaneye gittiği ve tedavisinin sürdüğünü ortaya çıktı.

Ekipler gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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