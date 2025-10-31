Haberler

Zonguldak'ta Psikolojik Bunalıma Giren Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Psikolojik Bunalıma Giren Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde psikolojik bunalım yaşayan 34 yaşındaki T.T, 5. kattan atlayarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde girdiği bunalım sonucu 5. kattan atlayan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı'ya bağlı Tepeköy Mahallesinde L bloklardaki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavisi gören 34 yaşındaki T.T, 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı T.T, ilk müdahalesi sonrası ambulansla kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.T'nin bir süredir ilaç tedavisi gördüğü ve kısa süre önce eşinden boşanması sebebiyle bunalıma girdiği iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
