Zonguldak'ta Pelet Soba Külünden Yangın Çıktı

Zonguldak'ın Alaplı'da balkona bırakılan pelet soba külü nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon ve salonun bir kısmı zarar gördü.

Zonguldak'ın Alaplı yeni Siteler M Bloklarda 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gündüz saatlerinde yangın çıktı. Evin balkonundan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, eve girerek müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, balkon bir kısmı zarar gördü.

Soğutma çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının balkona bırakılan pelet soba külünden çıktığını belirledi.