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Zonguldak'ta operasyonda 310 gram kokain ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı

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Zonguldak'ta 23 Ekim'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı; aramalarda 310 gram kokain ve 7 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i 27 Ekim'de tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı; 5 kişi daha serbest kaldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 310 gram kokain ve 7 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ta 23 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ikametinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 15 parça halinde 310 gram kokain, 7 ecstasy hap, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 300 dolar, 10 bin 450 TL, 480 euro ve bin Rus rublesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Ekim'de Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları şüphesiyle 5 kişi daha yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılan 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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