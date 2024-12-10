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Zonguldak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çaycuma'da meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı. İki kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma olan motosiklet ile otomobilir çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Çarşı merkezinden gelen S.A. idaresindeki 67 ZF 622 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi'ne girmek üzere iken Nadır mevkiinden çarşı istikametine giden M.B. yönetimindeki 67 ADP 787 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette sürücüsü M.B. ile yolcu E.Ç. yaralandı.

Bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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