Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tolga B. idaresindeki 67 AFF 358 plakalı motosiklet, rampa indiği sırada yolda bulunan mıcır nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa
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