Haberler

2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı

2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı Haber Videosunu İzle
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden faciasında işletme sahibi tutuklandı.

  • Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
  • Maden faciasında ölen işçiler Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'dur.
  • Maden işletme sahibi H.B., olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta dün meydana gelen maden faciasında 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE 2 İŞÇİ CAN VERDİ

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha