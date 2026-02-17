2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden faciasında işletme sahibi tutuklandı.
- Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük sonucu 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.
- Maden faciasında ölen işçiler Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'dur.
- Maden işletme sahibi H.B., olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta dün meydana gelen maden faciasında 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayın ardından işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE 2 İŞÇİ CAN VERDİ
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'nun cenazeleri son yolculuklarına uğurlandı. Göçükten yaralı kurtulan İsmet Kabuk ise, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI
Yaşanan facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında ocak işletmecisi H.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.