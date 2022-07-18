Köyler arası yapılan turnuvada oyuncular ve taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı, 17 gözaltı - Haberler

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Köyler arası yapılan turnuvada oyuncular ve taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı, 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oynanan maçta köy takımları oyuncuları ve taraftarlar birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavgada 2'si jandarma 3 kişi yaralandı, 17 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Aşağıdağ köyünde köyler arası futbol turnuvası yapıldı. Yedigelli ile Hacılı köyü arasında dün akşam oynanan maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Tribünlere de taşınan kavgada meyve kasaları, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale etti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada bir jandarmanın başına sert cisim isabet etti, diğerinin ise kolu kırıldı. Ereğli Jandarma Komutanlığı da bölgeye destek ekip gönderdi. 2'si jandarma 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Futbol Alaplı kavga 3. Sayfa Haberler

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