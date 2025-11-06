Zonguldak'ta Kuruyemişçi Önünden Ceviz Çalan Kadın Güvenlik Kamerasında

Zonguldak'ta bir kuruyemişçinin önündeki tezgahtan bir paket ceviz çalan kadın, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuruyemişçi dükkanının önünde sergilenen paketli ürünlerin yanına bir kadın yaklaştı. İş yerinin önünde duran ceviz paketlerinden birini eline alan kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra paketi çantasına attı. Kadın, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kadının tezgaha yaklaşması, ceviz paketini alıp çantasına koyması ve soğukkanlılıkla uzaklaşması yer alıyor. - ZONGULDAK