Zonguldak'ta Kozlu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Kılıç Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK