CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni mevkisinde yaşandı. Fevzi D. idaresindeki 34 CCK 524 plakalı Volvo marka otomobil, kontrolden çıkarak önce karşı yöne geçti. Ardından da takla atıp yol kenarındaki ağaca çarparak ters döndü. Otomobilde bulunan Vedat U. (45)., Leyla U. (43), Ayşenur U. (17), Suda U. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken jandarma ekipleri trafiği bir süreliğine kontrollü olarak sağlarken araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.