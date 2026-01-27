Yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 16.30 saatlerinde Mollabey Köyü Çatak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.D, idaresindeki 34 ESU 647 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Y.K, yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK