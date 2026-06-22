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Kontrolden çıkan araç 3 otomobile çarpıp cami bahçesine girdi

Kontrolden çıkan araç 3 otomobile çarpıp cami bahçesine girdi
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra cami bahçesine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar oluştu. Plakanın sökülerek gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan hafif ticari araç, 3 otomobile çarptıktan sonra cami bahçesine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Merkez Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Uzun Mehmet Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen beyaz renkli hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, önünde seyreden 67 AFZ 691, 67 AF 013 ve 67 AGA 610 plakalı araçlara çarptıktan sonra Uzun Mehmet Camii'nin bahçesine girdi. Kazada 4 araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi.

Öte yandan görgü tanıkları, kazaya neden olan hafif ticari aracın plakasının olay sonrasında araçta bulunan kişiler tarafından sökülerek gizlenmeye çalışıldığını iddia etti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, caddede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, plaka söküldüğü yönündeki iddiaları da araştırıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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