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Motosikletçi otomobile çarpıp hayatını kaybetti

Motosikletçi otomobile çarpıp hayatını kaybetti
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Perşembe-Çaycuma kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Perşembe istikametinden Çaycuma yönüne giden Şura Uzun'un kullandığı 67 AFM 056 plakalı motosiklet, OSB'den çıkan RE OM 29 yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uzun, ambulansla kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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