Zonguldak'ta Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

Zonguldak'ta Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, evinden kaybolan 16 yaşındaki E.Y.S. için başlatılan arama çalışmaları sonucu, kız çocuğu 5 kilometre ilerideki bir köyde bulundu. Ailesine ulaşan E.Y.S.'nin annesi sevinç gözyaşları döktü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı köyünde yaşayan ve evine dönmeyen 16 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışması sonucu evinden 5 kilometre ileride bir köyde bulundu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafaklı köyü Durabeyli Mahallesi'nde bulunan gece saatlerinde evinden çıkan ve kimseye haber vermeyen E.Y.S. (16), kayıplara karıştı. Sabah çocuklarının evde olmadığını gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yerine sevk edilen ekipler, köyde ve çevresinde köpekle geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. E.Y.S.'nin en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasınca görüldüğü tespit edildi. Çocuktan 12 saat sonra sevindirici haber geldi. E.Y.S.'nin evinden 5 kilometre ilerideki Aşağıdağ köyünde bir köylünün evinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince ailesine getirilen çocuğu gören annesi gözyaşlarını tutamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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